Viimeisillään raskaana ollut Ivanna pakeni Suomeen ja löysi turvasataman helsinkiläisnaapurustosta

Eteisessä kengät vaihdetaan villasukkiin, jotka saa halutessaan pitää omanaan. Osa sukista on saatu lahjoituksina, osan ovat suomalaiset ja ukrainalaiset naiset yhteistyössä kutoneet keskuksessa vietettyinä päivinä.

– Viikossa meillä on keskimäärin 450–500 kävijää, kertoo Vallila Ukraine Help Centerin pääkoordinaattori, Suomessa yli kymmenen vuotta asunut ukrainalainen Tanja Mustonen .

Lauantaisin tupa on Mustosen mukaan täynnä, kun vanhemmat tulevat leikkimään lapsiensa kanssa ja keskustelemaan keskenään.

– Yritämme antaa tukea ukrainan kielellä. Se on ensisijaisesti monille ukrainalaisille turvallista. Se jo toimii ja auttaa, Mustonen kertoo.

Ruokakasseja jonotetaan kadulla, osa jää silti ilman

Maahanmuuttoviraston mukaan noin 60 000 ukrainalaista on hakenut tilapäistä suojelua Suomesta sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyksensä viime vuoden helmikuussa.

Keskukseen saapuu Mustosen mukaan 30–50 uutta kävijää joka viikko. Pääasialliset vierailijat ovat tilapäistä suojelua hakeneita, mutta joukossa on myös Suomessa pidempään asuneita ukrainalaisten yhdistyksen jäseniä.

– Aamulla ihmiset miettivät, että jos he tulevat myöhemmin, voi tapahtua niin, että ruokakasseja ei tule riittävästi, Mustonen kertoo.

Ivannan lapsi syntyi Suomessa

Vaikka Ivanna kertoo pitävänsä Suomea kauniina maana ja asioiden olevan yleisesti hyvin, kaipuu takaisin Ukrainaan on kova.

"Kotimme Suomessa"

Tunnelma keskuksessa on vastaanottavainen ja lämmin. Vapaaehtoiset järjestelevät lahjoituksina saatuja vaatteita, lapset juoksevat nauraen ympäriinsä.

– Monet sanovat, että se (keskus) on meidän kotimme Suomessa. Se on meidän keskuksemme, meidän kotimme, me voimme aina tulla ja olemme tervetulleita, Mustonen kuvailee kävijöiltä saatua palautetta.