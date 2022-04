Puolasta tuli maa, jossa on eniten pakolaisia EU:ssa – nyt se yrittää selvitä 2,5 miljoonan ukrainalaispakolaisen auttamisesta: "Toisen maailmansodan muuttoliikettäkään ei voi verrata tähän"

Ukrainasta sotaa paenneista yli neljästä miljoonasta ihmisestä noin 2,5 miljoonaa on YK:n mukaan paennut Puolaan. Toiseksi eniten ukrainalaisia, noin 650 000 ihmistä, on mennyt Romaniaan, ja Moldovaan on paennut noin 400 000 ihmistä.