Ukraina väittää tuhonneensa kokonaisen tankkikomppanian – julkaisi videon todisteeksi

Ukrainan armeijan pääesikunnan mukaan Venäjä teki intensiivisiä hyökkäyksiä videon väitetyn kuvauspaikan alueella sekä 13. että 14. kesäkuuta. Venäläisten sotaa seuraavien bloggarien mukaan Venäjä myös onnistui etenemään samaisella alueella Avdijivkan kaupungin ympäristössä, kertoo yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War.