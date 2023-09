Satelliittikuvat paljastavat, mitä Ukrainalla on vastassa: Tällaiset ovat Venäjän "lohikäärmeen hampaat"

Ukraina on nyt edennyt syvimmillään noin 10 kilometriä niistä asemista, joista se aloitti kesäkuussa hyökkäyksensä Etelä-Ukrainassa. Asovanmerelle on yhä lyhimmilläänkin matkaa noin 90 kilometriä.

Länsi-Zaporizhzjan rintamatilanne 2. syyskuuta. Siniset nuolet ovat Ukrainan hyökkäyksiä. Paksut punaiset viivat ovat Venäjän valmisteltuja puolustusasemia. Kartta: The War in Ukraine -tilannekartta / Black Bird Group.

Länsi-Zaporizhzjan rintamatilanne 2. syyskuuta. Siniset nuolet ovat Ukrainan hyökkäyksiä. Paksut punaiset viivat ovat Venäjän valmisteltuja puolustusasemia. Kartta: The War in Ukraine -tilannekartta / Black Bird Group.

"Laajat miinakentät todennäköisiä"

Huomioitavaa toki on, ettei satelliittikuvista näy kaikkia valmisteltuja puolustusasemia esimerkiksi siksi, että valeasemia voi olla vaikea erottaa aidoista ja miinat luonnollisesti on pääosin piilotettu.

"Merkittävä haaste"

Yleisesti ottaen syvyyteen rakennettujen puolustuslinjojen uloin kerros tai jopa kerrokset on käytännössä tarkoitettu murrettaviksi. Niiden pääasiallinen tehtävä on lähinnä hidastaa vihollista.

Venäjä on kuitenkin käyttänyt huomattavan määrän aikaa, resursseja ja joukkoja puolustaakseen juuri ensimmäistä puolustuslinjaa, kirjoittaa yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War.