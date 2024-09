"Kuin ydinräjähdys" – Putinin sotakoneen kuukausien ammukset tuhoutuneet

Ukrainan dronehyökkäys on tuhonnut Venäjän 2–3 kuukauden ammusvaraston, väittää Viron sotilastiedustelun päällikkö, eversti Ants Kiviselg Viron yleisradion haastattelussa .

Rekisteröityi maanjäristyksenä

Valtavasta räjähdyksestä on levinnyt jutun alussa katsottavissa olevaa videokuvaa, jonka sijainti on vahvistettu. Satelliittikuvat puolestaan näyttävät ammusvaraston alueelta nousevat valtavat savupatsaat.

Ukrainalaismedia RBC-Ukrainen tiedustelulähteen mukaan Ukraina käytti hyökkäyksessä yli sataa dronea. Epäselvää tosin on, oliko kyse koko yön droneiskuista vai ainoastaan Toropetsin ammusvaraston hyökkäyksestä.

Toistuuko HIMARS-vaikutus?

Isku suurta ammusvarastoa vastaan osuu Ukrainan kannalta sopivaan saumaan, sillä maan armeija on Venäjään verrattuna kärsinyt pahasta ammuspulasta koko vuoden ajan.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War puolestaan arvioi, että Ukrainan iskut Venäjän selustan huoltoa vastaan luovat "laajempaa operatiivista painetta" Venäjälle.