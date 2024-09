Väitteet tuhoisista iskuista Venäjälle leviävät – videot kertovat valtavista räjähdyksistä

Yhdysvaltojen ilmailu- ja avaruushallintovirasto Nasan tulipalokartan perusteella Oktjabrskin kylän lähellä sijaitsevassa ammusvarastossa on tulipalo.

Tikhoretskin alueen räjähdyksestä videoita on julkaissut esimerkiksi Telegramissa toimiva venäläinen Astra-media .

Tikhoretskissa on viime aikoina laajentunut ammusvarasto, johon on yhdysvaltalaismedia Washington Postin mukaan saatettu sijoittaa Pohjois-Koreasta saapuneita ammuslähetyksiä.

ISW: Tämä voi olla iskujen seuraus

Iskut suuria ammusvarastoa vastaan osuvat Ukrainan kannalta sopivaan saumaan, sillä maan armeija on Venäjään verrattuna kärsinyt pahasta ammuspulasta koko vuoden ajan.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War puolestaan arvioi, että Ukrainan iskut Venäjän selustan huoltoa vastaan luovat "laajempaa operatiivista painetta" Venäjälle.