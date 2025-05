MTV Ukrainassa: Suomella on valtti hakea suurta roolia yli 500 miljardin jälleenrakennuksessa

Ukrainan jälleenrakentaminen on jo käynnissä, vaikka Venäjän hyökkäyssota aiheuttaa koko ajan myös uusia tuhoja. Myös suomalaiset yritykset pyrkivät koko ajan saamaan lisää urakoita Ukrainasta.

Keskiviikkona pääministeri Petteri Orpon (kok.) johdolla solmitut yhteistyösopimukset Ukrainan kanssa edistävät erityisesti väestönsuoja- ja energiahankkeita.

Ukrainassa riittää paljon korjattavaa ja rakennettavaa. Kansainvälisten arvioiden mukaan jälleenrakennusta on tehtävä yli 500 miljardin dollarin edestä.

Suomessa Elinkeinoelämän keskusliitto on arvioinut, että seuraavien parin vuoden aikana noin 200 suomalaisyritystä voisi saada Ukrainasta urakoita, joiden arvo vuodessa olisi 1-2 miljardia euroa.

Ukrainalaisten silmissä Suomen maine on erinomainen, mikä voi edesauttaa rahakkaiden urakoiden saamisessa. Ehtona on toki se, että Ukraina saa rahoitusta urakoille.

Keskiviikkona Kiovassa vieraillut pääministeri Petteri Orpo sai kuulla useita kehuja Ukrainalle annetusta avusta. Suomen asemat urakkakilpailussa voivat olla hyvät.

– Suomi on todettu maailman onnellisimmaksi maaksi sen perusteella mitä suomalaiset tuntevat. Huolimatta sodan julmuudesta mekin tavoittelemme onnea täällä ja yritämme tehdä Ukrainasta onnellisen maan, Kiovan koulun numero 38 rehtori Liudmyla Kharytonova korosti Orpolle pääministerin kouluvierailun aikana.

Saadaanko rauha maahan?

Onnen tavoittelussa ensisijaista olisi saada rauha maahan.

Mahdollisiin rauhanneuvotteluihin suhtaudutaan Ukrainassa maltillisesti. Kaikki riippuu siitä, onko Venäjä tosissaan.

Yksi parannusaskel Ukrainan asemaan voi olla se, jos Euroopan unioni ryhtyy Suomen toiveiden mukaisesti vauhdittamaan Ukrainan jäsenyysneuvotteluja.

Sitä odotellessa jälleenrakennus on käynnissä, mutta monilta osin jo EU-standardien mukaan.

– Jälleenrakennus on koko ajan käynnissä. Ukrainassa on koko ajan tarvetta korjata esimerkiksi energiajärjestelmiä. Koko ajan varustaudutaan myös siihen, että sota loppuu ja alkaa suuri jälleenrakennus. Meidän on saatava suomalaiset yritykset mukaan tarjoamaan tietotaitoa. Merkittävä osa suomalaisista suurista yrityksistä on täällä keskusteluissa mukana matkalla, Orpo kertoi keskiviikkona Kiovassa.