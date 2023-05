Helena Petäistön kolumni: Zelenskyi on uusi Churchill ja hänen hyökkäyksensä on pakko onnistua

Sanotaan, että hallitakseen nykyisyyttä, täytyy tuntea historia. Kesäkuun 6. päivänä on taas edessä toisen maailmasodan ratkaisevan suurhyökkäyksen, Normandian maihinnousun, muistopäivä. Sen opetukset ovat taatusti olleet presidentti Volodymyr Zelenskyin mielessä hänen maratonviikollaan, kun hän on yrittänyt saada kokoon niin paljon aseistusta kuin mahdollista Ukrainan ratkaisevaa suurhyökkäystä varten – ja aivan erityisesti taisteluhävittäjiä.

Zelenskyi paineen alla

Voi vain aavistaa, kuinka hirvittävien paineiden alla Zelenskyi tällä hetkellä on. Hän tietää, että Ukrainan suurhyökkäyksen on pakko onnistua. Eurooppa ja Yhdysvallat tietävät myös, että nyt on se hetki, jolloin rauta on kuumaa ja sitä on taottava. Enää eivät "boys" saavu Atlantin yli taistelemaan eurooppalaisten rinnalla, vaan nyt ukrainalaiset taistelevat koko lännen puolesta. Siksi lännen vitkuttelu on ollut käsittämätöntä ja anteeksiantamatonta.