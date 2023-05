Kylmän sodan diplomaatti Henry Kissingerin, 99, mukaan sodan jälkeen alkaa "tyytymättömyyden tasapaino" – tätä se tarkoittaa

Putin on väittänyt, että yksi sodan aloittamisen syistä oli estää Naton laajentuminen Venäjän rajoilla.

– Euroopan turvallisuuden kannalta on parempi, että Ukraina on Natossa, jossa se ei voi enää tehdä kansallisia päätöksiä aluevaatimuksista, Kissinger kertoo.

Ukrainan jättäminen Naton ulkopuolelle oli virhe

Se, ettei Ukraina ole jo nyt Natossa, on Kissingerin mukaan Natolta iso virhe. Hänen mukaansa Euroopan maiden pitäisikin pystyä tällä hetkellä katsomaan Putinin uhkauksia pidemmälle, ja jättää Putinin sanomiset omaan arvoonsa.

– Se, mitä eurooppalaiset sanovat nyt, on mielestäni todella vaarallista, Kissinger katsoo.

– "Emme halua heitä Natoon, koska he ovat liian riskialttiita ja siksi aseistamme heitä helvetisti ja annamme heille edistyneimmät aseet." Miten sellainen voi toimia?, hän jatkaa.

Vielä ennen sodan alkamista Kissinger oli sitä mieltä, ettei Ukrainan pitäisi liittyä Natoon. Hän on kuitenkin nykyisin asiasta eri mieltä.

Sodan jälkeen voi koittaa "tyytymättömyyden tasapaino"

– Olemme aseistaneet Ukrainan siihen pisteeseen, että siitä tulee Euroopan parhaiten aseistettu maa, jolla on vähiten strategisesti kokenut johto. Jos sota päättyy, kuten todennäköisesti tulee tapahtumaan, Venäjän menettää monia saavuttamiaan alueita.

Tähänkin asiaan Kissingerin mukaan lääke on Ukrainan Nato-jäsenyydessä.

– Jos puhuisin Putinin kanssa, kertoisin hänelle, että myös hänellä on turvallisempaa, jos Ukraina on Naton jäsen.

Kissinger: Kiina ja Venäjä eivät ole luontaisia liittolaisia

Kissinger kertoo, että Kiinan ja Venäjän ystävyyden taustalla on Kiinan vahva pyrkimys omien etujensa tavoitteluun ja "oman maailmanjärjestyksen luomiseen, niin pitkälle kuin se on mahdollista".

– Kiinalaiset ovat osallistuneet diplomaattisiin ponnisteluihin Ukraina-asiassa ilmaistakseen kansallisia etujaan. Vaikka he kieltäytyvät hyväksymästä Venäjän tuhoamista, he tunnustavat Ukrainan säilymisen itsenäisenä maana ja ovat varoittaneet ydinaseiden käytöstä. He saattavat jopa hyväksyä Ukrainan halun liittyä Natoon.