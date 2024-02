Tyypin 1 diabeteksen ehkäisyyn suunnattu rokote läpäisi ihmiskokeen: "Tärkeä virstanpylväs"

Tyypin 1 diabetes Diabetesliiton mukaan tyypin 1 diabeetikkoja on Suomessa noin 50 000. Sairastuneet ovat yleensä alle 40-vuotiaita, ja lasten diabetes on Suomessa yleisempää kuin missään muualla. Myös vanhukset voivat sairastua. Vuosittain Suomessa sairastuu noin 500 alle 15-vuotiasta ja 1 500 yli 15-vuotiasta. Alati yleistyvän diabeteksen oireita ovat lisääntynyt virtsaneritys, jano, laihtuminen ja väsymys. Oireet kehittyvät yleensä päivien tai viikkojen kuluessa. Sairastavien oma immuunijärjestelmä hyökkää haimassa insuliinia tuottavien solujen kimppuun, mikä vähitellen johtaa diabetekseen. Ehkäisykeinoja ei tunneta, ja hoitona on elinikäinen insuliinihoito pistoksin. Lisäksi diabeetikon tärkeää seurata verensokeriaan ja arvioida hiilihydraatteja ruoastaan. Jos insuliinia käyttävä diabeetikko tulee yhtäkkiä huonovointiseksi tai jopa menettää tajuntansa, johtuu se todennäköisesti liian matalasta verensokerista. Kyseessä on tällöin insuliinisokki eli hypoglykemia. Ensiapuna on syötävä tai juotava nopeasti jotain sokeria sisältävää. Tajuttomalle ei kuitenkaan koskaan saa antaa syötävää tai juotavaa tukehtumisvaaran vuoksi.