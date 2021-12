Onko tässä ensimmäinen ykköstyypin diabeteksesta parantunut henkilö? 64-vuotias mies iloitsee hoidosta: "Tämä on ihme"

Ensimmäinen kokeellista hoitoa saanut potilas on Brian Shelton. 64-vuotias mies on sairastanut tyypin 1 diabetesta lähes viisi vuosikymmentä. Verensokerin heittelyt ovat tehneet Brianin elämästä vaikeaa, kun mies on menettänyt tajuntansa ilman varoitusta. Kantasoluinfuusion ansiosta hänen elimistönsä kontrolloi nyt automaattisesti insuliinin tuotantoa ja verensokeritasoja.

– Tämä on kokonaan uusi elämä. Tämä on ihme, Brian sanoo The New York Timesille.