MM-rallissa äärimmäisen tärkeä hetki – Ott Tänakin saatava mystinen kierre poikki: "Rauta taipuu"

Hyundai ja Ott Tänak saattavat hyvinkin tasoittaa rallin MM-sarjan voimatasapainoa viikonlopun Sardinian MM-rallissa, ennakoivat MTV Urheilun asiantuntijat Jari Ketomaa ja Janne Ferm.

MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

MTV Katsomossa! Sardinian MM-ralli 5.–8.6.

To: Testi-ek klo 14.01 alkaen

Pe: EK:t 1–6 klo 10.01 alkaen

La: EK:t 7–12 klo 10.05 alkaen

Su: EK:t 13–16 klo 8.25 alkaen Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2025.

Rallikausi 2025 on alkanut Toyotan viiden kisan voittoputkella. Edellisessä osakilpailussa Portugalissa ykköstila oli kuitenkin jo Hyundain Ott Tänakin hyppysissä ennen ohjaustehostimen hajoamista lauantain viimeistä edellisellä pätkällä.

Jykevä suoritus 12 pohja-ajalla antoi viitteitä siitä, että virolainen taistelee Hyundain kannalta surkeasti alkaneella kaudella sittenkin maailmanmestaruudesta.

Seuraavana etappina matkalla sitä kohti on Sardinian arvaamaton osakilpailu, jossa Hyundai on perinteisesti ollut todella vahva. Yhdeksästä edellisestä kisasta voitto on lipsahtanut muille vain kahdesti, joista kylläkin vuoden 2017 tappion aiheutti Tänak itse – silloin M-Sportin kuskina.

Sekä Ott Tänakilla että Thierry Neuvillella on Sardiniasta kolme henkilökohtaista voittoa.

– Luulen, että tämän kisan jälkeen MM-sarja voi olla hyvinkin tasainen, ennustaa MTV Sportin asiantuntija Janne Ferm.

Tänak on kivunnut Kenian ja Portugalin kakkossijoillaan 34 pisteen iskuetäisyydelle MM-sarjaa johtavasta Toyotan Elfyn Evansista, jolla tuntuu olevan selviä vaikeuksia hoitaa ensimmäisenä sorataipaleille lähtevän kärkimiehen raskasta taakkaa.

– Tänakin vauhti oli Portugalissa erittäin vakuuttava, Jari Ketomaa sanoo.

– Mutta löytääkö hän sen keskittymisen ja ymmärryksen, että millä kohdalla pitää vähän hiljentää, että auto kestää kisan läpi? Vaikka se tuntuu kuljettajasta, että kyllä tämä kestää, niin kun hän tulee noin kaamealla riskillä, niin kyllä se rauta taipuu ja osat ottavat toisiinsa kiinni.

– Silloin saattaa tulla tällaisia öljyvuoroja ohjaustehostimiin, joka vei Portugalissa käytännössä voiton, Ketomaa jatkaa.

Hyundain alkukauden moottoriviatkin iskivät syystä tai toisesta lähinnä Tänakin autoon. Kolmatta kuskia Adrien Fourmaux’ta ovat koetteleet sen sijaan omista virheistä johtuneet keskeytykset. Valmistajien MM-sarjassa Toyotalla on 55 pinnan johto Hyundaihin.

Pysyykö Rovanperä mukana kisassa?

Toyotalla katseet kohdistuvat ennen kaikkea lähes virheetöntä työtä tällä kaudella tehneeseen Sebastien Ogieriin, joka koki vuosi sitten samoilla teillä hurjan 0,2 sekunnin tappion sensaatiomaisesti voittoon nousseelle Tänakille.

Ranskalaismestari on vain kolme kisaa ajaneena (kaksi voittoa ja yksi kakkossija) MM-sarjassa kolmantena kaksi pistettä tallikaveriaan Kalle Rovanperää perässä ja kaksi Tänakia edellä.

– Se tapa, jolla hän kokonaisuudessaan ajaa kilpailut, kuinka hän käsittelee autoa ja miten tarkasti hän ajaa, on kyllä jäätävän kova suoritus. Hän ei yhtään yliaja, ei tavallaan yritä mitään, vaan tekee sen niin rautaisella ammattitaidolla, Ketomaa ihailee Ogieria.

Rovanperän kohdalla Sardinia ei tunnetusti kuulu suosikkirallien joukkoon. Suomalaisen olisi kuitenkin yritettävä pitää Hyundait ja Ogier näköetäisyydellä, vaikka joutuukin perjantain erikoiskokeille Evansin jälkeen toisena kuskina.

– Kallen olisi perjantaina saatava pikkuisen parempi vauhti päälle, koska se voi pilata viikonlopun aika totaalisesti, jos on neljäs tai viides perjantain jälkeen. Silloin menee sunnuntaipisteidenkin ajaminen hankalaksi, Ketomaa arvioi ajojärjestyksen merkitystä.

Toyota ei juuri testaile ennen Sardiniaan lähtemistä. Muutenkin syheröisemmät ja kivisemmät kisat Italiassa ja Kreikassa ovat tiimille lähinnä puolustustaistelua ennen ”kotikentälle” pääsemistä Viron ja Suomen MM-ralleihin.

– Tässä tulee nyt kaksi tosi mielenkiintoista kisaa, joissa Hyundai on aina osoittanut vahvuutensa. Toyota taas on ollut juuri näissä kisoissa Sardiniassa ja Kreikassa vähän räpiköivämmässä roolissa, Ferm sanoo.

– Onneksi renkaat näyttävät nyt siltä, että rengasrikon vaara ei ole erityisen suuri, mutta on Sardiniassa siihen ihan mahdollisuus.

Sardinian MM-ralli käynnistyy perjantaiaamuna kello 10 Suomen aikaa.