Älä kiroa auton huurtuvia ikkunoita, vaan ehkäise ongelma oikeilla toimilla – "Tehokas keino"

Lasien huurtuminen on merkki siitä, että auton sisäilmassa on liikaa kosteutta. Tätä tulisi luonnollisesti pyrkiä välttämään. Kosteutta kuitenkin väistämättä päätyy auton sisäilmaan jonkin verran, minkä vuoksi on tärkeää hallita niksit sen poistamiseksi sekä osata huurteenpoiston perusteet.

Kysymys: Miten auton lasien sisäpintojen huurtumista voi ehkäistä?

Vastaus: Kosteutta autoon sisälle päätyy muun muassa hengitysilman mukana sekä kuljettajan ja matkustajien kengissä ja vaatteissa. Myös liian pitkään käytössä ollut raitisilmasuodatin sekä ilmanottoaukkoihin kertynyt lumi ja jää edesauttavat huurtumista.

Likainen lasi huurtuu herkemmin

Tuulilasin sisäpinnan säännöllinen puhdistus on tärkeä toimenpide huurtumisen ehkäisemiseksi. Kosteus tarttuu lasiin sitä herkemmin, mitä likaisempi se on. Jos huurretta yrittää pyyhkiä lasista käsin, jää siihen rasvaa ja jatkossa lasi huurtuu entistä herkemmin. Huurteenpoisto lasin sisäpinnalta tulisikin hoitaa lämmityslaitteen tai sähköisten lämmitysvastusten avulla.

Pyri pitämään lumet auton ulkopuolella

Talvella on tärkeää pyyhkäistä lumet pois auton katolta, oven kohdalta, ennen oven avaamista. Mikäli näin ei toimi, putoaa oven päällä olevat lumet autoon sisälle. Tätä varten itselläni roikkuu lumiharja roskakatoksen seinässä. Mikäli ainoa saatavilla oleva lumiharja on autossa sisällä, voi oven päältä pyyhkäistä lumet varovasti kädellä ennen oven avaamista. Kun lumiharja sitten on saatu käteen, harjataan auto kokonaan lumesta ennen kuin muita ovia avataan.

Vaatteista pitää puristella lumet pois aina ennen autoon menoa. Lisäksi on syytä pitää mielessä, että autoon kuuluu istua – ei astua. Kun penkille on istahdettu sivuttain, jalat vielä auton ulkopuolella, voi kenkiä hakata toisiaan vasten, jotta ylimääräiset lumet putoavat auton ulkopuolelle. Jos autoon mennään astumalla, kulkeutuu kenkien mukana paljon lunta jalkatilaan. Osa ihmisistä on myös omaksunut erikoisen tavan potkia lumet pois kengistä auton kynnyskoteloon. Tämä ei ole hyväksi auton maalipinnalle.

Autoon sisälle päässyt lumi sulaa jalkatiloihin. Jalkatiloissa lilluva sulamisvesi paitsi lisää huurtumista, myös jäätyy auton taas jäähtyessä. Kun kuljettaja sitten lähtee liikkeelle kylmällä autolla, saattaa jalka luiskahtaa polkimelta kriittisessä tilanteessa, kun kantapäiden alla oleva matto onkin jäässä.

Raitisilmasuodattimen säännöllinen vaihto

Raitisilmasuodatin tulisi vaihtaa säännöllisesti – mielellään jokaisen huollon yhteydessä. Liian vanha suodatin tukkeutuu ja pahimmillaan vettyy. Ilmanvirtauksen estyminen autoon sisälle edesauttaa huurtumista.

Myös ilmanottoaukkojen päällä olevat kosteat lehdet, lumi tai jää ovat omiaan lisäämään auton sisätilojen kosteutta. Siksi onkin tärkeää, että auton päältä pyritään aina puhdistamaan kaikki lumet ja jäät huolellisesti. Aika-ajoin saattaa olla tarpeellista myös sulatella autoa lämpimässä pysäköintihallissa.

Huurteenpoiston perusteet

Takavuosina oli päivänselvää, että auton ikkunoiden huurtuessa lämmityslaitteen puhaltimen nopeutta nostettiin, ilmanvirtaus suunnattiin laseille ja lämmönsäätö käännettiin punaiselle. Automaatti-ilmastointien yleistyttyä nämä vanhat huurteenpoiston perusteet ovat monelta unohtuneet. On totuttu siihen, että järjestelmä hoitaa kaiken kuljettajan puolesta – automaattisesti.

Suosittelen kuitenkin tutustumaan auton käyttöohjekirjaan. Siellä on ohjeistettu, miten juuri sinun autosi automaatti-ilmastointi saadaan kytkettyä tehokkaimpaan mahdolliseen huurteenpoistomoodiin. Yleensä tämä onnistuu yhdellä napin painalluksella. Automaatti-ilmastointi kytkee huurteenpoistoasennossa myös ilmastointilaitteen päälle olosuhteiden niin salliessa. Tämä nopeuttaa huurteen poistumista. Joissakin autoissa ovat myös lämmitysvastukset tuulilasissa ehkäisemässä ongelmaa. Vastaavasti takalasinlämmitin on tehokas tapa poistaa huurre takalasista, yhdellä napinpainalluksella.

Peilinlämmittimien avulla saa auton sivupeilit pidettyä huurteettomina. Tyypillisesti peilit huurtuvat talvella ajettaessa kosteaan kauppakeskuksen tai vastaavan parkkihalliin. Tätä kannattaakin ennakoida kytkemällä peilien lämmitys päälle jo viitisen minuuttia ennen halliin ajoa. Huurteettomat peilit helpottavat ajamista ahtaassa hallissa, betonipilarien ja pysäköityjen autojen välissä.

Mikäli tuntuu, että auton ikkunat ovat koko ajan huurussa eikä helpotusta meinaa löytyä, tulee varmistaa, ettei sisäilmankierto ole vahingossa jäänyt päälle. Sen tarkoitus on estää huomattavasti saastuneen ulkoilman pääsy auton matkustamoon, kun ajetaan tunnelissa tai suurkaupungin ruuhkassa. Jos sisäilman kierto jätetään päälle pidemmäksi aikaa, "käytetty" ilma paitsi edesauttaa huurtumista, myös väsyttää kuljettajaa ja heikentää näin tarkkaavaisuutta.

Mitä muita keinoja on?

Auton säilytyspaikalla on olennainen vaikutus sen ikkunoiden huurtumiseen: lämmin ja hyvällä ilmanvaihdolla varustettu talli tai halli helpottaa aamuisia liikkeellelähtöjä.

Jos autoa on pakko säilyttää ulkona, on auton sisätilojen esilämmitys tehokas keino huurtumisen ehkäisemiseksi. Kun kuljettaja ja matkustajat tulevat valmiiksi lämpimään autoon, ei huurtumista tapahdu yhtä rajusti kuin kylmään autoon tultaessa.

Autoa kannattaisi aika-ajoin kuivatella lämpimässä tallissa kaikki ovet auki, vaikka viikonlopun yli, jos tähän vain on mahdollisuus. Lattiamatot on järkevää nostaa kuivattelun ajaksi pois autosta, jotta jalkatilojen verhoilut kuivuisivat myös mattojen alta.

Mikäli lämmintä ja kuivaa tallia ei ole, auttaa pakkaskelillä myös se, että ajon päätyttyä pitää hetken aikaa kaikkia auton ovia auki. Tällöin lämmin ilma auton sisällä korvautuu kylmällä ja kuivalla pakkasilmalla. Tämä luonnollisesti edellyttää, että auto on koko ajan valvovan silmän alla.

