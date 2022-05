Suolistosyövät rajussa kasvussa – Suomi aloittaa valtakunnalliset seulonnat: "Kansan ruokailutottumukset ovat vääristyneet"

– Me teemme 60 vuotta täyttäneille kahden vuoden välein ulosteen veritestin ja sillä löydetään henkilöt, joilla on verta ulosteessa ja näille henkilöille tehdään paksusuolen tähystystutkimus, selventää Arkkila seulontakuviota.

Suolistosyöpien esiintyvyys on yli kaksinkertaistunut Suomessa 20 vuodessa

Suolistosyöpien esiintyvyys on yli kaksinkertaistunut Suomessa 20 vuodessa. Nyt sitä todetaan vuosittain noin 3500 ja joka vuosi määrä on ollut edellistä suurempi. Vaikka ruokavalioihin on monin paikoin kiinnitetty huomiota, suomalaiset syövät yhä liikaa lihaa, sanoo asiantuntija.