Tutkimus selvitti, miten toisen sydänkohtauksen riskiä voi pienentää

Uudessa tutkimuksessa selvitettiin istuen vietetyn ajan yhteyttä toisen sydänkohtauksen saamiseen.

Noin yksi viidestä sydänkohtauksen saaneesta saa uuden kohtauksen viiden vuoden sisällä. Sydänkohtauksesta selvinneet ovat myös suuremmassa riskissä sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin.

Uutta tutkimusta johtanut liikuntafysiologi Keith Diaz Columbia-yliopiston sairaalasta sanoo sydänkohtauksesta selvinneiden terveysriskien olevan huomattavat.

– Jopa huippuhoitoa ja lääkitystä saaneet sydäninfarktista selvinneet potilaat ovat suuressa riskissä. Siksi meillä on kiire löytää tapoja hallita näitä riskejä, hän sanoo Medical News Todayn artikkelissa.

Sydänliiton mukaan riski uuden sydänkohtauksen saamiseen ensimmäisen jälkeen on korkea siksi, että sydänkohtaus on seuraus, ei sairaus. Sen takana on sepelvaltimotauti, joka ei poistu, vaikka ihminen toipuisikin kohtauksesta. Sydänkohtauksesta puhutaan lääketieteessä nimellä sydäninfarkti tai sepelvaltimotautikohtaus.

Puoli tuntia päivässä

Aikaisempien tutkimusten perusteella tiedetään, että muutokset elintavoissa voivat ehkäistä toisen sydänkohtauksen riskiä. Näitä muutoksia ovat esimerkiksi verenpaineen ja kolesteroliarvojen seuraaminen, terveellinen ruokavalio, tupakoinnin lopettaminen ja fyysinen aktiivisuus.

Diazin johdolla tehdystä tutkimuksesta selvisi, että ihmiset, jotka istuvat paljon päivän aikana, saavat todennäköisemmin toisen sydänkohtauksen. Tutkimuksesta selvisi myös, että tätä riskiä voidaan madaltaa liikkumalla 30 minuuttia päivässä tai nukkumalla 30 minuuttia pidempään.

Tutkimukseen osallistui 600 koehenkilöä, joita oli hoidettu sairaalassa sydäninfarktin tai rintakivun vuoksi. Koehenkilöt olivat iältään 21–96-vuotiaita. Heille annettiin heti sairaalasta poistuessa ranteessa pidettävät aktiivisuusrannekkeet, joilla seurattiin sitä, kuinka paljon he istuivat ja liikkuivat yhden kuukauden aikana.

Sydänkohtauksen oireisiin kuuluu muun muassa kova kipu rinnassa.Shutterstock

Liikunnan aiheuttamat tuntemukset kehossa voivat muistuttaa sydänkohtauksesta

Diaz kertoo aikaisemman tutkimuksen löydöksestä, jossa kävi ilmi, että sydäninfarktin saaneella voi olla liikuntaan kohdistuvaa pelkoa.

– Monet liikunnasta aiheutuvat tuntemukset kehossa voivat muistuttaa selviytyjiä sydäninfarktista, jolloin he saattavat pelätä tai vältellä liikuntaa. Tästä johtuen huomasimme, että monet sydäninfarktista selvinneet käyttivät suurimman osan päivästä istuen, jopa yli 13 tuntia päivässä, Diaz kertoo.

Sydänkohtauksen saaneet saattoivat siis tutkimuksen mukaan lisätä riskiä uuden kohtauksen saamiseen tietämättään, hän sanoo.

– Tästä syystä päätimme tutkia istumisen ja sydäninfarktiriskin yhteyttä.

"Suuri väärinkäsitys tässä on se..."

Tutkimuksesta selvisi, että koehenkilöt, jotka viettivät yli 14 tuntia päivästä istuen, peräti tuplasivat riskinsä uuden sydänkohtauksen saamiseen vuoden sisällä ensimmäisestä.

– Tämä löydös korostaa sitä, että istuminen on haitallista meille, ja se voi vaikuttaa kohtauksesta toipumiseen ja riskiin saada uusi kohtaus tulevaisuudessa.

Diazin mukaan sekä potilaat että lääkärit saattavat usein ymmärtää liikunnan ja istumisen merkityksen väärin.

– Suuri väärinkäsitys tässä on se, että sekä potilaat että lääkärit saattavat ajatella, että istuen vietetyllä ajalla ei ole niin väliä, kunhan muuten urheilee riittävästi. Monet keskittyvät liikaa siihen, että liikkuvat suositellusti, ja voivat näin tehdessään laittaa ikään kuin raksin ruutuun päivittäisen liikunnan osalta. Liikunta on kuitenkin vain jäävuoren huippu.

Terveellisemmät elintavat ensimmäisen kohtauksen jälkeen ovat luultua saavutettavampia

Istuma-asennossa vietetty aika riippumatta liikunnasta nostaa riskiä uuden sydänkohtauksen saamiseen tai jopa kuolemaan vuoden sisällä ensimmäisestä kohtauksesta.

– Toisin sanoen, jos liikut, voit silti istumalla liikaa aiheuttaa suuremman riskin terveydellesi. Vähentämällä istuen vietettyä aikaa päivän aikana voidaan hyvin optimoida sydäninfarktista toipumista.

Koehenkilöt, jotka korvasivat 30 minuuttia päivittäisestä istuen vietetystä ajasta liikunnalla, pienensivät riskiään uuteen sydänkohtaukseen ja kuolemaan 50 prosentilla.

Riskin huomattava madaltuminen lähettää Diazin mukaan tärkeän viestin: tekemällä edes jotain voidaan saavuttaa enemmän kuin tekemällä mitään.

– Liikunnan terveyshyödyt ovat ikään kuin parasta vastinetta rahallesi, mutta tutkimuksemme löydökset ovat hyviä uutisia myös ihmisille, joilla ei ole aikaa, kykyä tai halua liikkua. Tie terveellisempään elämäntyyliin sydäninfarktin jälkeen on luultua saavutettavampi, ja siihen pystyvät myös ihmiset, jotka eivät ole aktiivisia kuntosalikävijöitä.

Liika istuminen lisää sydänkohtausriskiä.Shutterstock

"Nukkuminen on terveellisempää kuin istuminen"

Istumisen korvaaminen liikunnalla voi siis madaltaa uuden sydänkohtauksen riskiä yli 50 prosentilla, mutta myös nukkumalla enemmän voidaan madaltaa riskiä peräti 14 prosentilla.

Tutkimuksesta selvisi, että korvaamalla puolen tunnin istumisen nukkumalla puoli tuntia pidempään, riski uuden sydänkohtauksen saamiseen madaltuu 14 prosentilla.

– Nukkuminen on terveellisempää kuin istuminen. Se auttaa mieltä ja kehoa palautumaan, ja siksi se on erityisen tärkeää vakavan terveysongelman, kuten sydäninfarktin, jälkeen. Tämä löydös tarjoaa potilaille kannustavan viestin siitä, että nukkumalla puoli tuntia pidempään voidaan edistää toipumista ja vähentää riskejä. Kaikille sohvaperunoille tämä on pieni, toteutettavissa oleva askel kohti terveellisempää elämää.

Tulokset huolestuttavia, mutta ei yllättäviä

Tutkimusta arvioi kardiologi Christopher Berg. Berg sanoo tulosten olevan huolestuttavia, mutta ei yllättäviä.

– On pitkään tiedetty, että liiallinen istuminen on sydänterveydelle haitallista. Mikä kuitenkin tässä tutkimuksessa pisti silmääni, oli se, että puolen tunnin liikkumisella tai unen lisäämisellä voidaan madaltaa sydäninfarktin riskiä.

Hän kuitenkin korostaa, että tulokset ovat enemmän suuntaa antavia. Tutkimuksessa ihmiset, jotka istuivat kaikista eniten, olivat yleisesti ottaen vanhempia, ja heillä oli muita koehenkilöitä enemmän terveysongelmia, ja nämä tekijät saattoivat vaikuttaa heidän riskiinsä uuden sydänkohtauksen saamiseen.

– Tutkimuksen viesti on kuitenkin hyvä: jos olet kokenut sydäninfarktin tai muita sydänoireita, aktiivisena pysyminen on todennäköisesti hyödyllistä terveydellesi.

Lähteet: Medical News Today, Sydänliitto