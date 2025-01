Tutkimus: Prosessoitu punainen liha yhteydessä dementiariskiin

Tuore tutkimus paljastaa yhteyden punaisen lihan ja dementiariskin välillä.

Marraskuussa 2024 päivitetyissä ravitsemussuosituksissa punaista lihaa eli naudan, sian ja lampaan lihaa suositellaan syötävän enintään 350 grammaa kypsennettynä lihana viikossa. Punaisen lihan syönti on yhdistetty useisiin terveyshaittoihin, kuten diabetekseen, sydän- ja verisuonitauteihin sekä paksusuolen syöpään.

Tuore tutkimus yhdistää jalostetun punaisen lihan syömisen dementiariskiin. Tutkimuksesta uutisoivat muun muassa CNN ja Time.

Mikä on dementia? Terveyskirjaston mukaan dementialla tarkoitetaan laaja-alaista aivotoimintojen häiriötä, joka haittaa merkittävästi selviytymistä jokapäiväisistä haasteista. Kyse on oireyhtymästä, jonka taustalla on aina jokin sairaus, kuten Alzheimerin tauti.