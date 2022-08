Tällainen ruokavalio voi suurentaa riskiä sydänperäiseen kuolemaan – havainnot vahvistuivat entisestään

Punaisen lihan vähentäminen pienensi riskiä

Runsas lihansyönti on yhdistetty terveysongelmiin monissa tutkimuksissa aiemminkin. Punaisen lihan ja varsinkin teollisesti prosessoidun makkaran ja leikkeleiden runsas syöminen voi altistaa sydän- ja verisuonitautien lisäksi muun muassa diabetekselle. Osittain yhteydet selittynevät itse lihalla ja sen sisältämällä rasvalla, mutta monissa lihatuotteissa on myös paljon suolaa, mikä lisää terveysriskejä. Myös ruoan valmistustavalla on väliä. Grillattu ja paahdettu punainen liha on epäterveellisintä.