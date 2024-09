Vatsarasvasta löytyi ikävä sivuvaikutus – koskee erityisesti naisia

Tutkimus julkaistiin Regional Anaesthesia And Pain Medicine -lehdessä.

Ylipaino ja korkeampi painoindeksi liittyivät kipuriskiin

Naisilla enemmän kipuja

Rasvan vähentäminen voisi auttaa kivunhallinnassa

Tutkimustiimin mukaan rasvan vähentäminen vyötäröltä voisi toimia kroonisen kivunhoidon menetelmänä, varsinkin, jos kipua on useissa paikoissa ja se on levinnyt laajalle. On mahdollista, että rasvan kertyminen liittyy lisääntyneeseen tulehdukseen kehossa, mikä osaltaan aiheuttaa kipua.