Optimistit vaikuttavat tutkimuksen mukaan olevan samalla aaltopituudella toistensa kanssa.

Kaikki optimistit ajattelevat samantyylisesti, mutta pessimistien tulevaisuusskenaariot eroavat toisistaan. Koben yliopistossa Japanissa tehty tutkimus havaitsi, että optimistien aivoissa on samankaltaisuuksia, joita pessimisteistä ei löydy, kertoo The Guardian.

– Jokapäiväinen tunne siitä, että on jonkun kanssa "samalla aaltopituudella", ei ole vain kielikuva. Optimistien aivot voivat jakaa yhteisen konseptin tulevaisuudesta fyysisellä tavalla, tutkimusta tehnyt Kuniaki Yanagisawa toteaa tiedotteessa.

– Tästä kuitenkin herää uudenlaisia kysymyksiä. Onko tämä jaettu mekanismi asia, joka ihmisellä on syntyessään, vai muodostuuko se myöhemmin esimerkiksi kokemusten tai dialogin kautta?

Tutkimus julkaistiin Proceedings of the National Academy of Sciences -lehdessä.

Tutkimuksessa 87 osanottajaa täytti kyselyn, joka selvitti, miten optimistisia he ovat. Jokaisen osanottajan aivoista otettiin funktionaalisia magneettikuvia samalla, kun he kuvittelivat heille tarjoiltuja tulevaisuuskuvia. Tapahtumat olivat positiivisia, neutraaleja tai negatiivisia, kuten "eeppinen matka maailman ympäri" tai "saat potkut".

Optimistien aivotoiminnassa oli pessimisteihin verrattuna enemmän samankaltaisuuksia aivoalueella, joka vastaa tulevaisuuteen suuntautuneesta ajattelusta.

Yanagisawan mukaan tulos voi valaista aiempia tutkimuksia, joiden mukaan optimistit ovat sosiaalisesti taitavia.

– Sosiaalisen menestyksen perusta voi olla jaettu todellisuus. Ei ole kyse vain positiivisesta asenteesta. Optimistien aivot ovat kirjaimellisesti samalla aaltopituudella, Yanagisawa kuvaa.

Tiedotteen mukaan optimismi ei tarkoittanut, että ihminen tulkitsee negatiiviset tapahtumat positiivisen kautta. Sen sijaan optimistit vaikuttaisivat prosessoivan ikäviä asioita abstraktimmin ja tavalla, joka etäännyttää heitä tapahtuman tunnevaikutuksesta.

Pessimisteillä suurempi määrä erilaisia huolia?

On myös mahdollista, että optimistit ajattelivat tulevaisuutta yleisesti sosiaalisesti hyväksytyistä tavoitteista käsin, mutta pessimistit eivät henkilökohtaisista syistä kokeneet näitä tavoitteita omikseen. Tämän vuoksi he saattoivat ajatella tulevaisuudesta eri tavalla kuin muut.

Yanagisawan mukaan on mahdollista, että pessimisteillä oli suurempi määrä erilaisia huolia, kun he ajattelivat negatiivisia tulevaisuusskenaarioita.

Optimistit myös prosessoivat tunnetietoa tulevaisuudesta eri tavalla. Heillä oli pessimistejä parempi kyky erotella hyvää huonosta.

– Emme väitä, että optimisteilla olisi identtisiä ajatuksia tulevaisuudesta, tai että he kuvittelevat tasan samoja asioita, Yanagisawa korosti.

– Sen sijaan huomasimme, että heidän aivonsa esittelevät tulevaisuuskuvia samantyylisillä tavoilla, varsinkin sen suhteen, miten positiivisia ja negatiivisia mahdollisuuksia erotellaan. Vaikka heidän ajatuksensa siis eivät olisi samoja, vaikuttaisi siltä, että he ajattelevat rakenteellisesti samalla tavalla.

Lähteet: The Guardian, Kobe University