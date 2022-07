Jännittääkö laittaa vanhalle kaverille viestiä pitkästä aikaa? Tutkijoilta rohkaiseva havainto

Tutkimuskohteena suhtautuminen yllättäviin yhteydenottoihin

Tutkijat havaitsivat ihmisten jatkuvasti aliarvioivan sitä, miten paljon muut heidän sosiaalisissa ympyröissään arvostavat yllättävää yhteydenottoa puhelimitse, tekstiviestitse tai sähköpostilla. Mitä yllättävämmältä yhteydenotto tuntui, sitä enemmän sitä näytettiin arvostavan, kertoo Journal of Personality and Social Psychology -lehdessä julkaistu tutkimus .

Tutkijat kyselivät tuntemuksia yhteydenottoon liittyen

Eräässä tutkimukseen kuuluneessa kokeessa Liu kollegoineen jakoi siihen osallistuvat kahteen ryhmään. Toista puoliskoa osallistujista pyydettiin muistelemaan viimeisintä kertaa, jolloin he ottivat yhteyttä johonkuhun tuttavapiirissään kyselläkseen kuulumisia sen jälkeen, kun eivät olleet olleet tämän toisen kanssa aikoihin missään tekemisissä.

Vapaaehtoisia pyydettiin arvioimaan asteikolla 1–7, miten paljon tilanteesta riippuen he tai yhteydenoton kohde tuota yhteydenottoa arvostivat. Ykkönen tarkoitti, että he eivät arvostaneet sitä ollenkaan ja seitsemän tarkoitti, että he arvostivat sitä suuresti.