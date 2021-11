Tutkimus: Nämä ruokavalinnat ovat hyväksi lasten mielenterveydelle

Tutkijat hyödynsivät terveyskyselyn vastauksia

Tutkijat halusivat selvittää, voisiko ruokavalioon liittyvillä valinnoilla ja mielenterveydellä olla jonkinlainen yhteys. Löytääkseen vastauksen tähän kysymykseen he analysoivat vuonna 2017 tehdyn The Norfolk Children and Young People’s Health and Wellbeing Survey -tutkimuksen tuloksia. Tutkimukseen osallistui lapsia yli 50 koulusta.