Tutkimus: Näin koronan sairastaminen useamman kerran voi vaikuttaa terveyteesi

Tiedot yli 5 miljoonasta henkilöstä

Henkilöitä oli hoidettu Yhdysvalloissa toimivassa VA Health System -ohjelmassa, joka on tarkoitettu veteraaneille.

Useampi sairastettu covid-19-tauti nosti kuoleman riskin kaksinkertaiseksi

– Kysyimme yksinkertaisen kysymyksen: jos ihmisellä on ollut covid[-19] aiemmin ja nyt menossa on toinen infektio, lisääkö se todella [muiden sairauksien] riskiä? Yksinkertainen vastaus on "kyllä lisää", tutkimusta tehnyt kliininen epidemiologi Ziyad Al-Aly Washingtonin yliopistosta kuvaa.