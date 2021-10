47-vuotias amerikkalaisnainen sairasti tiettävästi pisimpään kestäneen koronan

Aiemmin erään immuunipuutteisen nelikymppisen miehen on raportoitu kuolleen viisi kuukautta kestäneen koronainfektion päätteeksi.

Sama virus jatkoi leviämistä elimistössä

Toinen suurempi ja lääkäreiden mielestä merkittävämpi deleetio oli tapahtunut piikkiproteiinien ulkopuolella eli alueella, jota on tutkittu vähemmän. Samanlaisia muutoksia on aiemmin raportoitu muilla kroonisesta koronasta kärsivillä ja tautiin toistamiseen sairastuneilla.

Lääkärien kirjoittama, vielä vertaisarvioimaton tapausraportti on ilmestynyt medRxiv-palvelussa .

Nainen parani lopulta

Tapaus on antanut lääkäreille arvokasta tietoa siitä, kuinka kauan koronainfektio voi kestää ja miten virus voi kehittyä ihmisen elimistössä.

Vaikka krooninen korona on harvinainen, tapauksia on tärkeää tutkia esimerkiksi uusien varianttien varalta. Vaarana on, että virus ehtii kehittymään immuunipuutteisessa elimistössä ja uusia variantteja pääsee syntymään.