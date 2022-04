Tutkimukset: Nämä tekijät lisäävät long covidin riskiä

Yli miljoona suomalaista on todennetusti saanut koronavirustartunnan. Rokotusten ja sairastamalla saadun vastustuskyvyn myötä yhä harvempi sairastuu vakavaan covid-19-tautiin.

Pitkän koronan yleisyydestä on esitetty hyvin vaihtelevia arvioita. Tutkimuksissa on noussut esiin tiettyjä riskitekijöitä, jotka lisäävät oireiden pitkittymisen todennäköisyyttä. Vaikuttaa siltä, että yksilöllisten geneettisten ominaisuuksien lisäksi asiaan vaikuttavat ainakin taudin vakavuus, sukupuoli ja muut sairaudet.

Long covidin riskitekijät

Mitä enemmän terveysongelmia, sitä hankalammat pitkäaikaisoireet

Naissukupuolen ja kroonisten terveysongelmien on aiemminkin havaittu lisäävän pitkittyneen koronataudin riskiä. Altistavia tekijöitä ovat esimerkiksi krooninen keuhkosairaus, diabetes, huomattava ylipaino, yliliikkuvat nivelet, alentunut puolustuskyky, ahdistuneisuustaipumus ja krooninen unettomuus, Terveystalo listaa .

Mitä enemmän terveyden kanssa on ollut entuudestaan ongelmia, sitä hankalampia pitkäaikaisoireet usein ovat. Long covidin paranemisennuste on kuitenkin hyvä ja vain murto-osalla siihen sairastuneista oireiden on arveltu jäävän pysyviksi.