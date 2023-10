Isän kanssa vietetty aika paransi lasten koetuloksia

– Äidit ottavat edelleen isomman roolin lastenkasvatuksessa, mutta jos isät osallistuvat lasten elämään myös, lisää se merkittävästi mahdollisuuksia sille, että lapsi saa parempia arvosanoja alakoulussa. Tämän vuoksi on tärkeää tukea isiä jakamaan lastenhoito vastuu äitien kanssa, sanoo tutkimusta johtanut vanhempi tutkija Helen Norman New York Postissa .

Jo 10 minuuttia yhteistä aikaa riittää?

– Analyysimme on osoittanut, että isillä on tärkeä ja suora vaikutus lasten oppimiseen. Meidän pitäisi myöntää tämä ja etsiä aktiivisesti tapoja tukea isiä hoitamaan kasvatuksellinen vastuunsa sen sijaan, että lasten asioita hoidetaan vain äidin kanssa. On tärkeä omaksua sukupuolineutraali lähetymistapa, sanoo Jeremy Davies, joka on tutkimuksen toinen kirjoittaja ja Isyysinstituutin vaikutus- ja viestintäpäällikkö.