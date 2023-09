Kouluterveyskysely paljasti tyhjät lautaset: Arjen aamupalat ja lounaat jäävät yhä useammalta väliin

– Ajattelen ihan sitä kyseistä koulupäivää. Aamupala antaa siihen energiaa, ja säännöllinen ateriarytmi on tosi tärkeä. Voi olla, että lounas voi olla aika myöhään. Siinä ehtii tulla huono olo eikä jaksa keskittyä, jos aamupala on syömättä. Jos taas jättää koululounaan syömättä, iltapäivällä voi tulla levoton tai huono olo koulussa, Helenius toteaa MTV:n Huomenta Suomessa.

"Olen huolissani"

– Olen huolissani siitä, ettei hyvää palvelua käytetä ja etenkin siitä, että ilmiö siirtyy yhä nuoremmille ikäluokille. On syytä lähteä seuraamaan, miksi näin tapahtuu ja mitä se tarkoittaa jaksamiselle, Manninen toteaa.

Oppilaat ovat tietoisia kuluttajia

Kouluruokailu on vuosikymmenien aikana vakiintunut tärkeäksi osaksi suomalaista ruokakulttuuria, ja lähes jokaisella suomalaisella on mielipide kouluruokailusta. Näin todetaan Opetushallituksen kouluruokailusta kertovilla verkkosivuilla, joiden sisällöstä Manninen kertoo vastaavansa.

– Ruoan laatuun ja makuun on kiinnitetty kehitystyössä paljon huomiota. On perustettu makuraateja, lisätty maustepöytiä ja kehitetty ruokalajeja, jotta ruoka maistuisi, Manninen luettelee.

– Nykyajan lapset ovat aika tietoisia kuluttajia, koska he matkustavat ja ruokailevan paljon kodin ulkopuolella. Herkällä korvalla heitä kuunnellaan. Ikään kuin asiakkaina.

– Kouluruokailu on kokonaisuus. Saapumiseen ei vaikuta vain se, mitä ruokaa on tarjolla vaan koko tilanne – onko jonottamista, onko kiireen tuntua, onko ahtautta, mikä ruokailun ajoitus on.