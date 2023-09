Näin ruutuaika voi vaikuttaa pikkulapsiin – tutkimus löysi yhteyden kehitysviiveisiin

Puhelimen tai tabletin antaminen pikkulapselle voi tuntua harmittomalta ratkaisulta, kun itsellä on kiire, mutta tutkimuksen mukaan se voi vaikuttaa nopeastikin lapsen kehitykseen. Japanilaisaineistoon pohjautuvan tutkimuksen havainnoista kertoo uutissivusto CNN .

– Tämä on erittäin tärkeä tutkimus, koska otos on todella suuri ja koska lapsia on seurattu pitkään, sanoo Jason Nagata, lastentautien apulaisprofessori Kalifornian yliopistosta.