Suomalaisnuoret lykkäävät tai luopuvat lapsihaaveistaan turvallisuustilanteen takia

Maailman turvallisuustilanne on saanut joka kolmannen nuoren siirtämään lapsihaaveitaan myöhemmälle tai luopumaan niistä kokonaan, selviää Nuorisoala ry:n teettämästä kyselytutkimuksesta.
Valtaosa suomalaisnuorista uskoo, että Suomen turvallisuustilanne heikkenee viiden vuoden sisällä.
Euroopan turvallisuustilanteen parantamiseksi naiset toivoivat useimmiten diplomatian ja rauhan edistämistä. Miehillä suosituin vastaus oli EU:n yhteisen puolustuksen vahvistaminen.
Norstat Finland Oy:n tekemään kyselyyn vastasi yli tuhat suomalaista 15–30-vuotiasta nuorta.