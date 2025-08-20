Suomalaisnuoret lykkäävät tai luopuvat lapsihaaveistaan turvallisuustilanteen takia

LK rattaat
Maailman turvallisuustilanne lykkää tai viivästyttää suomalaisnuorten lapsihaaveita.Lehtikuva
Julkaistu 51 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT

Maailman turvallisuustilanne on saanut joka kolmannen nuoren siirtämään lapsihaaveitaan myöhemmälle tai luopumaan niistä kokonaan, selviää Nuorisoala ry:n teettämästä kyselytutkimuksesta.

Valtaosa suomalaisnuorista uskoo, että Suomen turvallisuustilanne heikkenee viiden vuoden sisällä.

Lue lisää: Lähes kolmannes suomalaisista pitää sotilaallista kriisiä mahdollisena kotimaassa

Euroopan turvallisuustilanteen parantamiseksi naiset toivoivat useimmiten diplomatian ja rauhan edistämistä. Miehillä suosituin vastaus oli EU:n yhteisen puolustuksen vahvistaminen.

Norstat Finland Oy:n tekemään kyselyyn vastasi yli tuhat suomalaista 15–30-vuotiasta nuorta.

Lue myös: Pelkäätkö hyökkäystä Suomeen? "Sodan uhka tulee kansallisesta muistista"

Pöllöraati Venäjän uhasta: "Kuka sieltä tänne tulisi?"

MTV matkusti "Suomen Samoaan", jossa syntyvyys kolminkertaistui

Mistä lisää vauvoja Suomeen? Selvityshenkilöltä 20 toimenpidettä

Lisää aiheesta:

Ukrainan sota on lisännyt suomalaisten EU-myönteisyyttä – "Sitä pidetään turvallisuuspoliittisena ratkaisuna"Ikäihmisten pelko väkivallasta ja rikollisuudesta kasvanut roimasti – "Hätkähdyttävä tulos"Kysely: Yli puolet suomalaisista uskoo tieteen ja asiantuntijuuden merkityksen kasvavan koronakriisin jälkeenVakuutusyhtiö selvitti: Matkailijoiden ykköshuoli ei olekaan enää terrorismi – nyt epidemiat pelottavat enitenTutkimus paljastaa: Lähes 60 prosenttia suomalaisista on valmiita tinkimään omasta elintasostaan koronan seurausten selättämiseksiYlen kysely: Puolet suomalaisista haluaa Suomen hakevan suomalaislapset pois syyrialaisleiriltä
SyntyvyysLapsetPerheTurvallisuusSuomiKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Syntyvyys