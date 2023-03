Tutkimus: Vanhempien käytöksellä vaikutusta jälkikasvun elinikään? Näin helikopterivanhemmuus vaikuttaa

Miehet, joilla oli lapsuudessaan vain vähän itsenäisyyttä, saattavat olla 12 prosenttia muita suuremmassa riskissä kuolla ennen kuin täyttävät 80 vuotta. Näin kertoo English Longitudinal Study of Aging -tutkimuksessa kerätystä datasta tehty analyysi, jota työsti brasilialais-brittiläinen tutkimusryhmä. Tuloksista kertoo New York Post .

Tutkinnassa suuret ikäluokat

– Kiinnostavinta tutkimuksessamme on se, että voimme näyttää numeroina sen, mistä on keskusteltu vanhemmuuteen liittyen monia vuosia, kertoo tutkimuksen tekoon osallistunut Tiago da Silva Alexandre, gerontologian professori Federal University of São Carlos -korkeakoulusta tiedotteessa.