Pelastakaa lapset: 2025 on historian karmein vuosi avustustyöntekijöille

Kuluvan vuoden aikana jo 265 avustustyöntekijää oli kuollut elokuun puoliväliin mennessä, kertoo Pelastakaa lapset -järjestö.

Määrä on yli puolet suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Vuodesta 2000 lähtien keskimäärin yksi humanitaarisen avun työntekijä on kuollut, siepattu tai pidätetty joka päivä, järjestö kertoo. Kuluvasta vuodesta on tulossa seurantahistorian pahin.

Järjestön tiedot ovat peräisin avustustyöntekijöihin kohdistuvia iskuja tilastoivasta tietokannasta.

Viime vuosina avustustyöntekijöiden turvallisuustilanne on ollut erityisen heikko miehitetyillä palestiinalaisalueilla, Etelä-Sudanissa ja Sudanissa.

Vuosituhannen alussa avustustyöntekijöihin kohdistui erityisen paljon hyökkäyksiä Irakissa, Afganistanissa ja Somaliassa.

