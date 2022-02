Tutkimus: Diabeetikon dementiariski pienenee yhdellä vitamiinilla

Diabetesta potevien dementiariski saattaa pienentyä, jos he saavat riittävästi D-vitamiinia. Havainto on mielenkiintoinen, sillä D-vitamiinin vähyys on yleistä diabetesta sairastavilla, ja he ovat myös suurentuneessa vaarassa sairastua dementiaan sairautensa takia.