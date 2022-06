D-vitamiinin puute todella aiheuttaa dementiaa, tutkimus esittää

Arvostetussa The American Journal of Clinical Nutrition -lehdessä ilmestynyt tutkimus perustuu Britannian biopankin keräämään aineistoon lähes 295 000 henkilöstä. Alhaiset D-vitamiinitasot olivat yhteydessä aivojen pienempään kokoon sekä suurempaan aivoinfarktin ja dementian riskiin silloinkin, kun muut taustamuuttujat huomioitiin.

Suomessa arviolta noin kolmanneksella miehistä ja viidenneksellä naisista D-vitamiinin pitoisuus on riittämätön. Puutokselle altistavat korkea ikä, vähäinen auringossa oleskelu, peittävä pukeutuminen, tumma iho sekä D-vitaminoitujen tuotteiden välttely.

D-vitamiini ja muisti

Jo aiemmissa tutkimuksissa vähäisen D-vitamiinin saannin on havaittu olevan yhteydessä muistin heikkenemiseen ja dementiaan.

D-vitamiinilla on elimistössä monia tehtäviä. Vähäinen saanti on yhdistetty esimerkiksi diabetekseen sekä sydän- ja verisuonisairauksiin, jotka puolestaan lisäävät muistisairauksien todennäköisyyttä. Tautinsa vuoksi vaaravyöhykkeellä olevien diabeetikkojen dementiariskin on huomattu pienentyvän riittävän D-vitamiinin saannin myötä.