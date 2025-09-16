Tutkimus löysi lupaavan lääkkeen rasvamaksaan.

Rasvamaksa vaivaa joka kolmatta suomalaista. Tutkimuksessa on havaittu, että tilaa voisi kenties hoitaa yksinkertaisesti pistoksin.

The Lancet -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan ION224-nimellä kulkeva lääke estää maksan entsyymin DGAT2 toimintaa. DGAT2 on tärkeässä osassa maksan kyvyssä tuottaa ja varastoida rasvaa, kertoo SciTechDaily.

60 prosentilla maksan terveys parani

Kun entsyymin toimintaa rajataan, se estää rasvan kertymistä ja tulehdusta. Tämä voisi estää aineenvaihduntaan liittyvää steatohepatiittia eli rasvamaksatulehdusta.

Joillekin rasvamaksasta kärsiville kehittyy tulehdus, joka vaurioittaa maksasoluja ja voi johtaa kirroosiin.

– Kun estämme DGAT2:n, häiritsemme sairausprosessia sen syntysyyn kautta ja pysäytämme rasvan kertymisen ja tulehduksen maksassa, tutkimusta tehnyt Rohit Loomba kuvasi.

Tutkimus tehtiin Yhdysvalloissa, ja mukana oli 160 aikuista, joille oli jo kehittynyt aineenvaihdunnan häiriöön liittyvä steatohepatiitti. Vuoden ajan osanottajille annettiin kuukausittain pistos, jossa oli joko lääkeainetta tai lumelääkettä.

Korkeimmalla lääkeannoksella 60 prosentilla potilaista maksan terveys parani "huomattavasti" lumelääkettä saaneisiin verrattuna. Muutos ei riippunut esimerkiksi henkilön painosta. Vakavia sivuvaikutuksiakaan ei raportoitu.

Lisätutkimuksia tarvitaan

Loomban mukaan kyseessä on ensimmäinen lääke, joka vaikuttaisi aidosti vaikuttavan aineenvaihdunnan häiriöihin liittyvään rasvamaksatulehdukseen. Tutkimus siirtyy nyt kolmosvaiheeseen.

– Jos tuloksemme vahvistetaan tutkimuksen kolmannen vaiheen kokeissa, voimme mahdollisesti viimein tarjota potilaille kohdennetun hoidon, joka pysäyttää ja potentiaalisesti jopa peruu maksan vaurioita ennen kuin vaurioituminen etenee henkeä uhkaavaan vaiheeseen.

Seuraavassa vaiheessa edessä on laajoja kliinisiä testejä, jotta hoidon teho voitaisiin varmistaa.

10:43 Voiko rasvamaksasta toipua? Keskustelemassa ennaltaehkäisevän terveydenhuollon johtava lääkäri Ilse Rauhaniemi Terveystalosta.

Lähteet: SciTechDaily, University of California - San Diego