Kansanedustaja Eerikki Viljanen kertoo, että kaikki ei mennyt odotetusti rutiinitoimenpiteessä.

Keskustan kansanedustaja Eerikki Viljanen kertoo Facebookissa olevansa sairaalahoidossa.

– Asiat ei aina etene ihan suunnitellusti. Ennakkoon suunnitellusta rutiinitoimenpiteestä muodostuikin pidempi polku ja nyt keskitytään Meilahdesssa toipumiseen, Viljanen kirjoittaa Facebook-julkaisussaan.

Viljanen ei julkaisussaan avaa, millaisesta rutiinitoimenpiteestä on ollut kyse.

Hän kertoo palaavansa viime päivien yhteydenottoihin viimeistään ensi vuoden puolella.

Samalla hän toivottaa kaikille levollista joulunalusaikaa ja kehottaa pysymään terveinä.

Eerikki Viljanen valittiin eduskuntaan ensi kertaa vuoden 2015 vaaleissa. Toisen kerran hänet valittiin vuoden 2023 eduskuntavaaleissa.

Hän toimii myös keskustan eduskuntaryhmän toisena varapuheenjohtajana.

Jutun otsikko muutettu 20.12. kello 13:56.