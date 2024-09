Miksi syöpäriski kasvaa vanhetessa?

90 prosenttia syövistä tulee 50 ikävuoden jälkeen, kertoo James DeGregori , Coloradon yliopiston syöpäkeskuksen apulaisjohtaja New York Postissa .

40 vuoden jälkeen kehon on vaikeampi vaimentaa tulehdusta

Tulehduksen ja syövän välinen suhde on monimutkaisempi kuin aiemmin on kuviteltu, kertoo tohtori ja apulaisprofessori Shilpa Ravella Columbian yliopiston lääketieteenkeskuksesta.

Tulehdus on itse asiassa yksi syövän tunnusmerkeistä.

Ravellan mukaan tulehdus on pohjimmiltaan hyvä asia, sillä se on osa kehon immuunivastetta ja syy siihen, etteivät infektiot tapa meitä.

Iän myötä tilanne muuttuu ja erityisesti 40 vuoden jälkeen kehon on vaikeampi vaimentaa tulehdusta, kertoo Brian Brown , Mount Sinai sairaalan genomi-instituutin johtaja.

Krooninen tulehdus pitää immuunijärjestelmän kohonneessa valmiustilassa, minkä vuoksi se ei pysty havaitsemaan syöpäsoluja ja hyökkäämään niitä vastaan yhtä tehokkaasti. Se on kuin palokunta, jonka on vastattava jatkuvasti vääriin hälytyksiin, kertovat asiantuntijat New York Postille.