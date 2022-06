Lääkekokeilun uskomaton lopputulos: Jokaisen potilaan syöpä parani – "Ensimmäinen kerta, kun näin on tapahtunut koko syövän historian aikana"

Tuoreessa lääkekokeilussa syövän hoitoon oli sangen yllättävät ja jopa toivoa luovat tulokset. Syöpä onnistuttiin kukistamaan nimittäin jokaiselta kokeiluun osallistuneelta syöpäpotilaalta, kirjoittaa New York Post .

Tutkimus toteutettiin Memorial Sloan Kettering -syöpäkeskuksessa New Yorkissa, Yhdysvalloissa, ja siihen osallistui 18 potilasta, joilla oli todettu peräsuolen syöpä.

New England Journal of Medicine -julkaisussa esitellyn tutkimuksen mukaan lääkekokeilun onnistumisprosentti oli huikeat 100 prosenttia.

– Uskoakseni tämä on ensimmäinen kerta, kun näin on tapahtunut koko syövän historian aikana, tutkimukseen osallistunut tutkija Luis A. Diaz Jr kommentoi New York Timesille.