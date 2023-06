Nuoret kärsivät edelleen pandemia-ajasta, sanoo THL:n ylilääkäri: "Tätä velkaa maksetaan nyt"

THL:n tuoreen kouluterveyskyselyn mukaan nuorten ahdistuneisuus on lisääntynyt korona-ajoista. Vuodesta 1996 asti tehdyssä kyselyssä ahdistuneisuuden suunta on muutenkin ollut hissukseen nouseva, mutta korona-aika lisäsi ahdistuneisuutta erityisen paljon.

Ensin nuoria koetteli pandemia, sitten muut kriisit

Etäily vaikutti myös oppimishaasteista kärsiviin

Etäopetus on näkynyt myös niissä nuorissa ja lapsissa, joilla on ollut oppimisen haasteita tai nepsy-pulmaa. He saivat vähemmän tukea, mikä on näkynyt heidän psyykkisessä hyvinvoinnissaan.