Käytätkö sinäkin? Kolme somepalvelua yhteydessä aikuisten masennukseen – "Vuorovaikutuksen tyhjiä kaloreita"

Sosiaalista mediaa on syytetty etenkin nuorten mielenterveysongelmien pahentamisesta. Tuoreen tutkimuksen mukaan tiettyjen sosiaalisen median palveluiden käyttäminen on yhteydessä lisääntyneeseen masennusoireiluun myös aikuisilla.

Löydökset ilmestyivät JAMA Network Open -julkaisussa. Tutkimus ei osoita, että some aiheuttaisi masennusta, vaan että näillä kahdella asialla on yhteys. Tuloksia saattaa selittää myös se, että jo ennestään surumielisyydelle alttiit henkilöt käyttävät paljon tiettyjä sosiaalisen median palveluita.

"Some on vuorovaikutuksen tyhjiä kaloreita"

Suomalaistenkin suuhun on juurtunut sana FOMO, joka on lyhenne englannin kielen sanoista fear of missing out – pelko paitsi jäämisestä. Tätä tapahtuu kasvokkain, mutta somen uskotaan vahvistavan ilmiötä, sillä se tekee ihmiset yhä tietoisemmiksi muiden tekemisistä.