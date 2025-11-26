Mielikuva Tullista voi olla hieman yrmy. Sitä on yritetty saada ihmistä lähestyttävämmäksi – ainakin sosiaalisessa mediassa ja nuorten parissa.
Sosiaalisessa mediassa on kiertänyt viime päivinä useita huvittuneita päivityksiä liittyen Tullin lanseeraamiin haalarimerkkeihin. Merkeissä on kuva käsistä kumihanskoista sekä viesti: "Tulli – ihmistä lähellä". Tästä voi välittyä mielikuva tulliviranomaisten tekemästä perusteellisesta tarkastuksesta.
Tullin viestinnästä paljastetaan MTV Uutisille, että kampanja on ollut käynnissä jo kolme vuotta. Haalarimerkkejä esiteltiin vuosi sitten muun muassa
– Pelkästään positiivista palautetta, Katariina Tuominen Tullin viestinnästä kommentoi MTV Uutisille.
Tuomisen mukaan haalarimerkkejä on ollut jaossa eri opiskelijatapahtumissa sekä muissa oppilaitosyhteisprojekteissa. Parhaillaan merkkejä on jaossa esimerkiksi Helsingin Studia-messuilla.
Siellä uteliaat ovat voineet sovittaa Tullin kumihanskoja myös käsiinsä.
– Vedä sinäkin hanskat käteen ja löydä polkusi Tullista, hehkuttaa Tullin Instagram-video, jossa nuoret pukevat kumihanskoja tyylikkäästi käsiinsä.
Jos päivitys ei näy, voit katsoa sen tästä.
MTV yritti tavoittaa myös Tullin viestintäjohtaja Mika Parkkosta kommentoimaan Tullin rennompaa tyyliä, mutta Parkkonen ei vastannut yhteydenottoihin.