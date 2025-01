Mitä Facebookin, Instagramin ja X:n tilalle? Tässä vinkit!

Moni pohtii nyt suosittujen sosiaalisen median alustojen hylkäämistä monesta eri syystä. Listasimme vaihtoehdot suosituille somealustoille!

Suuren suosion saavuttaneet sosiaalisen median alustat luovat rahallisen voittonsa käyttäjien tuottamalla datalla, mikä on herättänyt runsaasti kritiikkiä jo pitkään.

Erityisesti yhdysvaltalaisia somejättejä on syytetty yksityisyydensuojan heikentämisestä, kohdennetun mainonnan eettisistä ongelmista ja valta-asemansa väärinkäytöstä. Näistä huolimatta alustat tuottavat omistajilleen valtavia rahavirtoja myymällä käyttäjätietoja ja hyödyntämällä niitä mainosliiketoiminnassa.

Moni jätti X:n, eli entisen Twitterin sen jälkeen, kun miljardööri Elon Musk osti sen. Muskin omistuksessa alustan sisällön moderointi väheni, nimi muuttui ja osa henkilökunnasta sai potkut.

Nyt myös Metan toimitusjohtaja ja perustaja Mark Zuckerberg on kertonut, että kolmannen osapuolen tekemä faktantarkistus loppuu Metan sosiaalisen median alustoilla, eli esimerkiksi Facebookissa, Instagramissa ja WhatsAppissa.

Sekä Musk että Zuckerberg nähtiin Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin virkaanastujaisissa kutsuvieraina. Some-miljardöörien läheiset välit Trumpin kanssa on niin ikään saanut monet somen käyttäjät varpailleen.

Kiinalaisomisteinen TikTok puolestaan kiellettiin hetkellisesti Yhdysvalloissa, mutta palautui nopeasti käyttöön, kun sovelluksen kieltävän lain voimaantuloaikaa lykättiin. Nyt Trump on kertonut puhuneensa ihmisille, jotka voisivat ostaa TikTokin.

Sosiaalinen media on kuitenkin tullut jäädäkseen, eikä moni ole valmis elämään täysin sometonta elämää.

YouTube Shorts – YouTube on jo tunnettu toimija, joka toi myöhemmin myös lyhytvideokonseptin alustalleen. Käytettävyydeltään Youtube shorts on hyvin samankaltainen Tiktokin kanssa, mutta uusien sisällöntuottajien voi kuitenkin olla vaikea saada näkyvyyttä, sillä YouTube suosii usein vakiintuneita kanavia. Lisäksi Googlen mainosliiketoimintamalli kerää laajasti käyttäjätietoja.

Lemon8 vetoaa erityisesti tarinankerronnasta ja visuaalisesti näyttävistä sisällöistä kiinnostuneisiin. Käyttäjillä on suurempi kontrolli sisältönsä ulkoasuun, mikä tekee alustasta suositun lifestyle-vaikuttajien keskuudessa. Lemon8:n omistaa ByteDance, joka omistaa myös TikTokin. Tämä herättää huolta tietosuojasta ja poliittisista rajoitteista, erityisesti Yhdysvalloissa.

TikTokin rinnalle on noussut useita vaihtoehtoisia ja saman tyyppisiä, lyhytvideoihin erikoistuneita somealustoja. RedNote ja Lemon8 ovat ainakin Applen sovelluskaupan kärjessä.

BlueSky

Bluesky on yksi Twitterin perustajan, Jack Dorseyn luoma tekstipohjainen mikroblogialusta. Sovellus muistuttaa kaikin puolin alkuperäistä Twitteriä, ennen kuin se muuttui X:ksi. Alustalla ei tällä hetkellä ole mainoksia.

Käyttäjämäärä on kasvanut nopeasti, erityisesti Yhdysvaltain vaalien jälkeisen X:stä siirtymisen myötä. Alusta houkuttelee vaikuttajia ja mediataloja, joista kansainvälisesti tunnetut The Guardian ja New York Times hyödyntävät sitä vuorovaikutukseen ja uutisten jakamiseen.