Pohjois-Karjalassa sijaitsevan Rääkkylän kunnanhallitus kuuli keskiviikkona kunnanjohtaja Esko Rautiaista koskien tämän viestintää sosiaalisessa mediassa, kertoo Rääkkylän kunta tiedotteessaan.
Rääkkylän tiedotteen mukaan kunnanhallitus oli kuullut Esko Rautiaiselta samansisältöisen vastineen, joka tämä oli maanantaina lähettänyt medialle. Siinä Rautiainen muun muassa kirjoitti, että "oikeus huumoriin kuuluu kaikille – myös kunnanjohtajalle".
Rääkkylän kunnanhallituksen puheenjohtaja Markku Laasonen (kesk.) toteaa tiedotteessa, että seuraavaksi kunnan valtuustoryhmät käsittelevät asiaa.
Rautiainen sai keväällä 2024 varoituksen kunnanhallitukselta asiattomasta kirjoittelusta viestipalvelu X:ssä. Kunnanhallitus päätti tuolloin, että toisesta varoituksesta seuraa irtisanominen.