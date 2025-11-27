Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on keskustellut kokouksessaan SDP:n kansanedustaja Aki Lindénin viimeöisestä sosiaalisen median päivityksestä.
Aki Lindén kertoi eduskunnassa toimittajille poistaneensa päivityksensä, koska sen loppuosa oli hänen mukaansa "turhaa".
Lindén kritisoi päivityksessään valiokunnan hallituspuolueiden ensimmäisen kauden kansanedustajia, jotka ajavat hänen mukaansa epätoivoisesti lakeja "korkeampien pomojen" määräyksestä.
Valiokunnan jäsen, RKP:n ensimmäisen kauden kansanedustaja Henrik Wickström sanoo STT:lle Lindénin kommentin olleen asiaton.