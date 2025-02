Passiivisesta somen selailusta samat haitat kuin aktiivitykkäilystä: "Kaataa bensaa liekkeihin"

Sekä aktiivinen että passiivinen somen käyttö liittyivät kumpainenkin lisääntyneeseen yksinäisyyden kokemiseen.

Jo aiemmin tutkimuksissa on havaittu, että sosiaalinen media saattaa lisätä esimerkiksi yksinäisyyden tunnetta. Personality and Social Psychology Bulletin -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan somea ei varsinaisesti tarvitse käyttää ikävien vaikutusten aikaansaamiseksi.

Myös passiivinen sosiaalisen median käyttö liittyi lisääntyneeseen yksinäisyyden kokemukseen ajan myötä.

– Jo useita sukupolvia on kasvanut maailmassa, jossa some on tärkein kommunikointitapa ystävien ja perheen kanssa. Miten somen käyttö liittyy tai vaikuttaa yksinäisyyteen ja sosiaalisiin yhteyksiin, on elintärkeää ihmisten hyvinvoinnille, tutkijat pohtivat.

Passiivista somen käyttöä on esimerkiksi sisällön selailu ilman tykkäämistä tai muuta reagointia.

Aktiivinen somen käyttö lisäsi yksinäisyyttä jopa enemmän

Tutkimuksessa oli mukana lähes 7 000 hollantilaisaikuista, jotka olivat ottaneet osaa LISS-tutkimukseen. Tietoa kerättiin 2008–2022, ja some-tutkimusaika oli tästä viimeiset yhdeksän keräysajankohtaa, vuodesta 2014 alkaen.

Osanottajat vastasivat vuosittaiseen kyselyyn kaikkina tutkimusvuosina. Koehenkilöt raportoivat itse, paljonko päivittäin selaavat tai katselevat sosiaalista mediaa. Tämä käyttö oli passiivista.

He kertoivat myös, paljonko aikaa käyttävät julkaisujen, kuten viestien, kuvien ja videoiden, tekemiseen.

Koehenkilöt arvioivat myös yksinäisyyttään esimerkiksi arvioimalla, onko heillä tarpeeksi ihmisiä, joihin luottaa epäonnen iskiessä, tai ikävöivätkö he muita.

Passiivinen selaaminen liittyi yksinäisyyden lisääntyneeseen kokemiseen. Myös aktiivinen somen käyttö, kuten muiden kanssa yhteydessä oleminen, liittyi lisääntyneeseen yksinäisyyden kokemiseen. Joidenkin tutkimusmallien mukaan aktiivinen somen käyttö lisäsi yksinäisyyttä jopa enemmän kuin passiivinen selailu.

"Tutkimus alleviivaa somen monimutkaista vaikutusta"

Tulos viittaisi siihen, ettei digitaalinen kanssakäyminen täytä samoja sosiaalisia tarpeita kuin kasvokkain tapahtuva kommunikointi.

– Tutkimus alleviivaa somen monimutkaista vaikutusta mielenterveyteen, tutkimusta tehnyt James A. Roberts kommentoi tiedotteessa.

Vaikka sosiaalinen media tarjoaa ennennäkemättömän mahdollisuuden pitää yhteyttä nettiyhteisöihin, vaikuttaa siltä, että yletön käyttö, oli se sitten aktiivista tai passiivista, ei lievitä yksinäisyyden tunteita ja saattaa jopa voimistaa niitä.

Somen ja yksinäisyyden välillä vaikutti myös vallitsevan eräänlainen palautesilmukka.

– Yksinäiset ihmiset kääntyvät somen puoleen käsitelläkseen tunteitaan, mutta on mahdollista, että sosiaalinen media vain kaataa bensaa yksinäisyyden liekkeihin, Roberts kuvaili.

Aihetta täytyisi tutkia lisää somen ja digitaalisen kanssakäymisen vaikutusten selvittämiseksi. Esimerkiksi eri sosiaalisten medioiden erityyliset sisällöt voivat vaikuttaa tuntemuksiin täysin eri tavalla.

Aiemmin havaittiin, että vanhanaikainen puhelinsoitto lievittää yksinäisyyttä paremmin kuin videopuhelut tai some.

Vuonna 2018 julkaistussa australialaistutkimuksessa huomattiin myös, että täydellinen irrottautuminen sosiaalisesta mediasta lisäsi ihmisten yksinäisyyttä.

Lue myös:

Katso myös: Nyt suitsitaan puhelimen käyttöä kouluissa – jatkossa kysyttävä opettajan lupa

9:19 Kännykkäkielto on parantanut oppilaiden keskittymistä ja oppimistuloksia.

Lähteet: Personality and Social Psychology Bulletin, Baylor University