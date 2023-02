Tutkijatohtori: Nuorisoväkivalta jopa vähentynyt Suomessa – Ruotsin tiestä ei ainakaan vielä huolta

Uutisissa on puhuttu viime aikoina taajaan tahtiin nuorten jengiytymisestä ja raa’asta väkivallasta, jonka tekijät ovat olleet yhä nuorempia.

Vaikka tilanne näyttää ulkopuolisen silmiin varsin karulta ja jopa pelottavalta, kokonaiskuva on positiivinen, arvioi Suomen Akatemian tutkijatohtori Markus Kaakinen.

Hänen mukaansa nuorisoväkivalta on jopa vähentynyt. Asia käy selville muun muassa kouluterveyskyselystä ja nuorisorikollisuuskyselystä.

– Voi olla, että teot kasaantuvat voimakkaasti, eli pienempi määrä on lisännyt tekojaan. Poliisihan usein sanoo vaikkapa ryöstöjen yhteydessä, että ryöstöjä tekee varsin pieni määrä ihmisiä.

Onko Suomi ajautumassa Ruotsin tielle?

Ruotsissa yhä nuoremmat ovat viime aikoina syyllistyneet todella vakaviin väkivaltarikoksiin. Suomessa on pelätty, että Suomi ajautuu Ruotsin tielle.

– Ruotsin tiellä viitataan siihen, että pääsee syntymään paljon katujengejä ja jengien välisiä yhteenottoja. Ruotsissa on nähty viime vuosina Euroopassa poikkeuksellisesti esimerkiksi lisääntynyttä ampuma-aseväkivaltaa ja henkirikoksia, joissa nuoret miehet ovat kohteina. Tällaisesta ei Suomessa ole tällä hetkellä viitteitä, onneksi.

– Mutta samaan aikaan Keskusrikospoliisi ja Helsingin poliisi ovat tulleet esiin, että on katujengitutkintoja ollut, ja näyttäisi siltä, että Suomessakin jonkinlaista jengiytymistä on.

Kaakisen mukaan suuri syy jengiytymiseen on syrjäytyminen muusta yhteiskunnasta.

– Vaaditaan sellaista, että on ulkopuolisuuden tunnetta ja kun tietyillä nuorilla omat riskitekijät kohtaavat, riski kasvaa.

Alaikäisiä on rekrytoitu tekemään rikoksia Ruotsissa

Kaakisen mukaan asiasta on liian vähän tutkimusnäyttöä, että siitä voisi päätellä vielä mitään.

– Kun puhutaan katujengien rikollisuudesta, täytyy muistaa, että esimerkiksi ampuma-aseväkivalta ei pääasiassa ole alaikäisten tekemää, vaan tekijöitä ovat nuoret aikuiset, joista osa on yli kolmikymppisiä.

– Mutta Ruotsissa on nähty viime aikoina viitteitä siitä, että on rekrytoitu alaikäisiäkin tekemään väkivaltatekoja, jopa henkirikoksia. Tutkimusta siitäkin tarvitaan, että millainen esimerkiksi ikärajojen pelotevaikutus on.