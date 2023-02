"Meillä nuorimmat vakavan väkivallan tekijöistä ovat 11–vuotiaita" – mikä ajaa jopa lapsia rikoksen tielle? Poliisilla näkemys

Suomessa on viimeisten vuosien aikana käyty vilkasta keskustelua alaikäisten nuorten tekemistä väkivaltaisista rikoksista ja etenkin ryöstöistä, joiden määrä näyttäisi erityisesti pääkaupunkiseudulla kasvaneen merkittävästi.

– Hetken aikaa vuodenvaihteessa mietimme, että (ilmiö) on varmaan hiipumassa, mutta kyllä se nyt taas nostaa päätään. Eli nousua luvuissa on ja viestiä tulee ulkoa, että toiminta jatkuu, Väänänen sanoo.

Pahoinpitely toiseksi yleisin nimike

Länsi-Uudenmaan poliisin alueella selkeästi yleisin alaikäisten nuorten tekemä rikos on näpistys, mikä on tekona lievä. Kuitenkin jo toiseksi yleisimpänä rikosnimikkeenä on pahoinpitely, jonka tunnusmerkistö edellyttää fyysistä väkivaltaa toista ihmistä vastaan.