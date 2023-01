Poliisin mukaan Suomessa on noin 10 katujengiä, joissa on 100–200 jäsentä. Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen puolestaan totesi blogikirjoituksessaan, että nuorten tekemäksi epäiltyjen vakavien rikosten määrä on kasvanut. Vaikka katujengeissä korostuvat maahanmuuttajataustaiset, väkivaltarikokset ovat lisääntyneet myös suomalaistaustaisten keskuudessa.