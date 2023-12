Nuorten lisääntyvä rikollisuus huolettaa poliisissa – moni tekijä on laitoskierteessä: "Näillä nuorilla ei ole näkymää elämässä"

– Nuoret tekevät rikoksia alle 15-vuotiaana ja sama rikollisuuden tekeminen jatkuu, kun he ovat rikosoikeudellisessa vastuussa. Rikosten tekijöiden joukko ei ole valtavan suuri, mutta he ovat aktiivisia ja jollakin tavalla ilman tulevaisuuden näkymää ja monet myös laitoskierteessä, Aapio sanoo Rikospaikan haastattelussa.

Poliisin ja muidenkin viranomaisten on vaikea saada kontaktia niihin nuoriin, jotka karkailevat laitoksista ja syyllistyvät rikoksiin.

– Millä tavalla voidaan pysäyttää näitä nuoria miettimään asioitaan ja mitä täytyy tehdä, kun he ovat 15 vuotta täyttäneitä ja rikosoikeudellisessa vastuussa?

Katujengiläiset hyvin verkostoituneita

Katujengien tilanne on poliisipäällikön mukaan tällä hetkellä suhteellisen rauhallinen ainakin julkisilla paikoilla.

– Poliisipartioiden aktiivisen työn ansiosta kaduilla ja julkisilla paikoilla on tällä hetkellä rauhallista. Myöskään esiintymistä sosiaalisessa mediassa ei ole nyt niin paljon kuin aiemmin.

– Tilanne on kuitenkin sellainen, että katujengiläiset menevät koko ajan enemmän järjestäytyneen rikollisuuden puolelle. He tekevät huumeiden salakuljetusta ja huumekauppaa entistä ammattimaisemmin. He ovat myös verkostoituneet keskenään kohtalaisen hyvin.