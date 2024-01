Alaikäisten väkivaltarikokset rajussa kasvussa – voisiko alle 15-vuotiaat sulkea laitoksiin?

– Tilanne on lähellä katastrofia. Lastensuojelulaki on vanha eikä se vastaa tätä päivää. Uudistusta tarvitaan, rikosylikomisario Jari Kinnunen sanoo.

– Tämä on hirvittävän iso ongelma koko yhteiskunnassa tällä hetkellä. Se on kasvussa ja osasyynä on se, että näitä alle 15-vuotiaita käytetään torpedoina. He ovat jo jengeissä ja huumekoukussa. Tälle pitäisi pystyä tekemään jotakin ja kierre pitäisi saada katkaistua. Tällä hetkellä siihen ei ole oikein keinoja, Kinnunen toteaa.