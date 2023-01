Nuorisorikollisuus on lisääntynyt huolestuttavasti – poliisi poimii jatkuvasti jopa alakoululaisia tuen piiriin: "Tämä aiheuttaa paineita ja syrjäytymistä"

Olennaisinta on ratkaista ongelmia paikallisesti heti, kun ongelmia ilmenee.

– Mennään häiriökohteisiin ja sieltä yksilötasolla poimitaan lapsia tai nuoria tuen piiriin. Meillä on esimerkiksi ankkuritoimintaa, johon harkinnanvaraisesti otetaan asiakas ja samalla huomioidaan hänen perheensä tilanne, komisario Simo Kauppinen Helsingin poliisista kertoo Rikospaikan haastattelussa.

Ankkuritoiminnassa useita ammattilaisia

Poliisilla on olemassa konkreettisia esimerkkejä siitä, että nuoren rikollinen käyttäytyminen tai rikolliselle polulle ajautuminen on saatu pysäytettyä ankkuritoiminnan avulla.

Heikko-osaisuus altistaa rikoksiin ajautumiseen

– Toki jos lapsella tai nuorella on perheessä huono olla eikä hän oikein saa ruokaa tai kunnon vaatteita päälle, niin he voivat katsoa sivulle ja huomata, että kaveripiirissä onkin merkkivaatteita ja rahaa on. Rahat ovat usein tulleet rikollisesta toiminnasta, kuten ryöstöistä tai huumausaineista. Tällainen tilanne altistaa heikko-osaisen nuoren liittymään tällaiseen kaveripiiriin, Kauppinen kuvailee.