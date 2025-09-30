Yhdysvaltalaistutkijat ovat ensimmäistä kertaa luoneet ihmisalkioita manipuloimalla ihmisen ihosoluista otettua DNA:ta ja hedelmöittämällä sen siittiöillä.
Menetelmän avulla voitaisiin käyttää melkein mitä tahansa solua elämän aloittamiseen. Ikä tai sairaus ei enää olisi hedelmällisyyden este.
Myös samaa sukupuolta olevat parit voisivat saada lapsia, jotka olisivat geneettisesti heidän jälkeläisiään.
Oregonin lääketieteellisen yliopiston tutkijaryhmän menetelmässä ihosolusta poistetaan tuma, jossa solun perimä eli kromosomit sijaitsevat. Tutkimuksesta kertoo BBC.
Tuma asetetaan luovutettuun munasoluun, josta on poistettu geneettinen koodi.
Ihminen perii molemmilta vanhemmiltaan 46 kromosomia, 23 molemmilta.
Tässä tumallisessa munasolussa puolestaan on jo täysi määrä kromosomeja, joten seuraavassa vaiheessa munasolu on saatava hylkäämään niistä puolet.