Tässä tumallisessa munasolussa puolestaan on jo täysi määrä kromosomeja, joten seuraavassa vaiheessa munasolu on saatava hylkäämään niistä puolet.

Menetelmän avulla voitaisiin käyttää melkein mitä tahansa solua elämän aloittamiseen. Ikä tai sairaus ei enää olisi hedelmällisyyden este.

Yhdysvaltalaistutkijat ovat ensimmäistä kertaa luoneet ihmisalkioita manipuloimalla ihmisen ihosoluista otettua DNA:ta ja hedelmöittämällä sen siittiöillä.

Menetelmästä toivotaan apua lapsettomuudesta kärsiville pareille, joille perinteinen koeputkihedelmöitys ei ole vaihtoehto. Kuvituskuva. Jens Kalaene/dpa/Alamy Live News

Tämän jälkeen munasolu hedelmöitetään siittiöillä.

Apua lapsihaaveisiin

Nature Communications -tiedejulkaisussa julkaistussa tutkimuksessa saatiin kerättyä 82 elinvoimaista munasolua. Niistä osa saatiin hedelmöitettyä menetelmän avulla alkion varhaisvaiheisiin asti. Yksikään ei selvinnyt kuutta päivää vanhemmaksi.

Menetelmässä on yhä paljon kehitettävää. Munasolu hylkää osan kromosomeista satunnaisesti, joten tiettyjä kromosomeja voi olla tuplana tai ei yhtäkään.